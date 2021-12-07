Капитализация большинства IT-компаний после удачных IPO упала как минимум на 20%

Выход на биржу большинства IT-стартапов в этому году стал неудачным вложением для инвесторов. Бумаги этих компаний после IPO значительно потеряли в цене, акции активно распродаются. Яркий пример — онлайн-брокер Robinhood, котировки которого снизились на 74%.

Выводом о том, что IPO различных технологических стартапов было неудачной ставкой для инвесторов, поделились в CNBC. Издание провело исследование, основанное на анализе котировок 55 IT-компаний, которые вышли на биржу в 2021 году.

Акции компаний за редким исключением упали как минимум на 20% от пиковых значений. 23 компании из 55 потеряли более 50% своей капитализации после того, как она достигла пика.

Например, бумаги разработчика обеспечения для облачных сервисов GitLab подешевели на 35%, медиакомпании Buzzfeed, которая вышла на биржу 6 декабря – на 11%. Как минимум на 20% снизились котировки криптобиржи Coinbase, игровой платформы Roblox, сервиса для аналитики Amplitude. Самым ярким примером является онлайн-брокер Robinhood, акции которого подешевели на 74% с пиковых значений в августе.

Издание отмечает, что такой тренд может привести к переоценке технологического сектора и повлиять на IPO, запланированные на 2022 год.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!