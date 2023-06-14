На федеральной трассе запустили движение первых беспилотных «КАМАЗов»

На федеральной трассе М-11 запустили движение первых беспилотных «КАМАЗов». Пока их три, маршрут каждого грузовика сопровождают операторы – они заедут на заправку и объедут один участок трассы.
Первые беспилотные «КАМАЗы» вышли на маршрут на федеральной трассе М-11 «Нева», пишет «Фонтанка». Три машины доставят коммерческие грузы и соберут информацию о трассе для их дальнейшей обработки компьютерными алгоритмами.
Каждый грузовик сопровождает оператор, который возьмет на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заедет на заправочную станцию.
«КАМАЗ» собрал шесть беспилотных грузовиков, способных работать в условиях дороги. Еще 12 машин планируют выпустить в следующем году.
Правительство одобрило экспериментально-правовой режим, позволяющий запустить беспилотные грузовые перевозки на трассе М-11 между Москвой и Петербургом в октябре 2022 года.
Фото на обложке: OlegDoroshin /
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