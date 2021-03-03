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НИУ ВШЭ и careerspace запустили подкаст о карьере «Норм стажер»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

НИУ ВШЭ и сервис careerspace создали совместный проект — подкаст «Норм стажер», посвященный вопросам развития карьеры. Ведущие приглашают выпускников НИУ ВШЭ, которые рассказывают о своем карьерном пути, успехах и ошибках, а также процессе поиска себя. Уже можно послушать два первых выпуска.

НИУ ВШЭ и careerspace запустили подкаст о карьере «Норм стажер»

Ведущие подкаста:

  • Арина Егорова, руководитель карьерного центра НИУ ВШЭ, сооснователь careerspace.app, финалистка премии Rusbase Young Awards;
  • Саша Воробьев, студент 4 курса Факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

В первом выпуске гостем стал Максим Семенов, старший консультант технологической практики KPMG. Максим рассказал, где ему пригодилась теория вероятностей, с чего начать работу в консалтинге, нужно ли участвовать в кейс-чемпионатах и почему нужно хорошее резюме.

Во втором выпуске к ведущим присоединилась Катя Мизитова, старший HR-бизнес-партнер BAT. Гостья обсудила свои страхи в начале карьерного пути, soft skills и отношения с работой, а также рассказала, что из себя представляет идеальный стажер.

Послушать все выпуски можно по ссылке.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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