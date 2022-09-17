«Норникель» собирается сделать своих работников бенефициарами компании

Владимир Потанин заявил, что вслед за «Росбанком» теперь и «Норникель» намерен сделать своих сотрудников бенефициарами компании: пакет акций, находящийся на руках у частных лиц, в том числе у персонала, вырастет с 10% до 25% в течение 10 лет.
«Программа, получившая название «Цифровой инвестор», стартует в "Норникеле" в 2023 году; в настоящее время в компании ведется обучение сотрудников работе с ЦФА», — сообщил Владимир Потанин в интервью РБК.
Бизнесмен объяснил свое стремление сделать сотрудников владельцами акций «исторической справедливостью».
Он напомнил, что примерно такой процент акций (четверть от общего объема) была на руках у персонала, когда «Норильский никель» был приватизирован.
Не сумев воспользоваться всеми преимуществами этой инвестиции, многие продали ценные бумаги. И теперь пришло время вернуть все на свои места.
«Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций "Норникеля" опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал президент компании.
Тем более сейчас для этого есть удобные цифровые инструменты и соответствующее законодательство.
«Норникель» планирует сам выкупать акции и раздавать сотрудникам в цифровом формате.
«Работники компании получат возможность приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции "Норникеля", выпущенные на токенизационной платформе "Атомайз"», — уточнил Потанин.
Ранее владелец и президент управляющей компании «Интеррос» сообщал об аналогичных планах в «Росбанке», где он хочет 10% акций таким же образом – в виде цифровых активов – раздать персоналу в качестве мотивационной программы.
Фото на обложке: Анатолий Трофимов /
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