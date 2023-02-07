В 2022 году северокорейские хакеры украли криптовалюты на $1 млрд

За 2022 год хакеры Северной Кореи похитили больше криптовалюты, чем в какой-либо другой год, следует из данных отчета комитета по санкциям ООН в отношении КНДР, которые приводит агентство Reuters.

Организации из сферы кибербезопасности подсчитали, что общий объем украденных криптоактивов превышает сумму в $1 млрд. Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение, распространяя его в том числе через фишинг.

Одна из таких атак была направлена на работников компаний из разных стран, сказано в отчете. Злоумышленники устанавливали контакт с отдельными сотрудниками через LinkedIn, а затем отправляли сообщения с вредоносными файлами. Зачастую для этого использовали мессенджер WhatsApp*.

Кроме того, в документе приводятся сведения о группе хакеров, которая связана с КНДР. Утверждаются, что они требовали выкуп у некоторых небольших компаний в разных странах.

Большая часть атак производилась под контролем Разведывательного управления генерального штаба страны, сказано в документе.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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