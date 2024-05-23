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Норвегия запретила въезд российским туристам

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти Норвегии ужесточают правила въезда для российских граждан. С 29 мая не будут пускать россиян, прибывающих в страну в туристических и других «непервостепенных» целях.

Норвегия запретила въезд российским туристам

Ужесточение распространяется на тех, кто получил норвежскую визу до весны 2022 года и тех, чья виза выдана другими странами Шенгенского соглашения. 

Исключения сделали для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на работу или учебу в любые шенгенские страны.

С марта 2022 года визовые центры Норвегии в России прекратили прием заявлений на получение шенгенской визы или вида на жительство. Через год Норвегия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Такие же ограничения ввели Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.

Фото на обложке: Unsplash

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