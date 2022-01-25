Четверть российских работодателей не знают, что такое концепция устойчивого развития — опрос

Четверть (25%) российских работодателей не знакомы с концепцией устойчивого развития бизнеса (ESG), выяснилось в ходе опроса Hays в России и «Русской Школы Управления». В 21% российских компаний не реализуются никакие ESG-программы.
О том, что такое устойчивое развитие бизнеса, знают 75% опрошенных топ-менеджеров и 73% сотрудников. По мнению руководителей, важнее всего для имиджа компании:
- ответственность перед клиентами и сотрудниками (по 58%);
- экологическая ответственность (22%);
- ответственность перед государством (14%);
- благотворительность (11%).
Все пять факторов назвали важными 34% участников опроса. Среди работников мнения по этому вопросу разделились примерно так же с незначительными различиями.
Оценивая важность реализации ESG-программ по шкале от 1 до 5, 65% работников и 67% работодателей заявили, что для них это важно или очень важно (оценки 4 и 5). Негативные оценки (1 и 2) озвучили по 11% представителей обеих групп. Еще 23% специалистов и 22% менеджеров не смогли определиться и поставили 3.
Опрос показал, что в большинстве компаний реализуются ESG-программы. По словам менеджеров, в 37% случаев речь идет об отдельных инициативах и в 28% — о комплексных стратегиях.
Наиболее частыми причинами того, что компании не прибегают к программам устойчивого развития, является то, что руководство не связывает основные стратегические цели бизнеса с этими программами (47%) или у него нет понимания концепции устойчивого развития (33%). Еще 16% говорят об экономической невыгодности таких программ.
Менеджеры рассказали, что чаще всего ESG-программы реализуются для:
- улучшения имиджа 54%;
- возможности помочь обществу и окружающей среде 53%;
- повышения конкурентоспособности бизнеса 43%.
Среди других причин респонденты назвали факторы, косвенно влияющие на прибыль компаний и их коммерческую успешность, такие как привлечение инвесторов и партнеров, привлечение либо удержание сотрудников и повышение их лояльности, повышение спроса на услуги компании и т. д.
Чаще всего, по данным работодателей и работников, в российских компаниях ESG-программы включают:
- «белую» заработную плату (70% и 63% соответственно);
- гарантию безопасного труда (56% и 45%);
- экономное расходование природных ресурсов (50% и 38%);
- развитие сотрудников через обучение (49% и 37%);
- соблюдение экологических законов (49% и 37%).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. топ-менеджеров и 1,4 тыс. профессионалов.
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Фото на обложке: otello-stpdc /
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