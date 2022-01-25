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Четверть российских работодателей не знают, что такое концепция устойчивого развития — опрос

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Четверть (25%) российских работодателей не знакомы с концепцией устойчивого развития бизнеса (ESG), выяснилось в ходе опроса Hays в России и «Русской Школы Управления». В 21% российских компаний не реализуются никакие ESG-программы.

Четверть российских работодателей не знают, что такое концепция устойчивого развития — опрос

О том, что такое устойчивое развитие бизнеса, знают 75% опрошенных топ-менеджеров и 73% сотрудников. По мнению руководителей, важнее всего для имиджа компании:

  • ответственность перед клиентами и сотрудниками (по 58%);
  • экологическая ответственность (22%);
  • ответственность перед государством (14%);
  • благотворительность (11%).

Все пять факторов назвали важными 34% участников опроса. Среди работников мнения по этому вопросу разделились примерно так же с незначительными различиями.  

Оценивая важность реализации ESG-программ по шкале от 1 до 5, 65% работников и 67% работодателей заявили, что для них это важно или очень важно (оценки 4 и 5). Негативные оценки (1 и 2) озвучили по 11% представителей обеих групп. Еще 23% специалистов и 22% менеджеров не смогли определиться и поставили 3. 

Опрос показал, что в большинстве компаний реализуются ESG-программы. По словам менеджеров, в 37% случаев речь идет об отдельных инициативах и в 28% — о комплексных стратегиях. 

Наиболее частыми причинами того, что компании не прибегают к программам устойчивого развития, является то, что руководство не связывает основные стратегические цели бизнеса с этими программами (47%) или у него нет понимания концепции устойчивого развития (33%). Еще 16% говорят об экономической невыгодности таких программ. 

Менеджеры рассказали, что чаще всего ESG-программы реализуются для:

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

  • улучшения имиджа 54%;
  • возможности помочь обществу и окружающей среде 53%;
  • повышения конкурентоспособности бизнеса 43%.

Среди других причин респонденты назвали факторы, косвенно влияющие на прибыль компаний и их коммерческую успешность, такие как привлечение инвесторов и партнеров, привлечение либо удержание сотрудников и повышение их лояльности, повышение спроса на услуги компании и т. д.

Чаще всего, по данным работодателей и работников, в российских компаниях ESG-программы включают:

  • «белую» заработную плату (70% и 63% соответственно);
  • гарантию безопасного труда (56% и 45%);
  • экономное расходование природных ресурсов (50% и 38%);
  • развитие сотрудников через обучение (49% и 37%);
  • соблюдение экологических законов (49% и 37%). 

В опросе приняли участие 1,6 тыс. топ-менеджеров и 1,4 тыс. профессионалов. 

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Фото на обложке: otello-stpdc / Shutterstock

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