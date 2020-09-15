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«Акселератор ФРИИ» проведет вебинар о запуске «сырых» IT-продуктов
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Евгения Хрисанфова
16 сентября состоится вебинар «Как зарабатывать на IT-продукте на ранней стадии, пока конкуренты “пилят» идеал” от «Акселератора ФРИИ». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
«Акселератор ФРИИ» проведет вебинар о запуске «сырых» IT-продуктовЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов, вебинар будет полезен генеральным директорам стартапов, директорам по развитию бизнеса и всем, кто занимается запуском новых направлений в своей компании.
Перед участниками выступят:
- Хусейн Аз-зари, учредитель группы компаний CDC;
- Константин Вялых, сооснователь и директор по развитию бизнеса студии для съемки видеокурсов Jalinga;
- Гаджимурад Алиев, директор по развитию «Акселератора ФРИИ»
Спикеры расскажут о своих успехах и ошибках, а также обсудят:
- что лучше — запустить идеальный или недоработанный продукт;
- как избежать больших финансовых потерь при разработке;
- что делать, чтобы защитить интеллектуальные права на ПО;
- как выстроить воронку продаж и другие темы.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте вебинара.
Фото на обложке: YusufOzluk / Shutterstock
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