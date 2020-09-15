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«Акселератор ФРИИ» проведет вебинар о запуске «сырых» IT-продуктов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

16 сентября состоится вебинар «Как зарабатывать на IT-продукте на ранней стадии, пока конкуренты “пилят» идеал” от «Акселератора ФРИИ». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

«Акселератор ФРИИ» проведет вебинар о запуске «сырых» IT-продуктов

По словам организаторов, вебинар будет полезен генеральным директорам стартапов, директорам по развитию бизнеса и всем, кто занимается запуском новых направлений в своей компании.

Перед участниками выступят:

  • Хусейн Аз-зари, учредитель группы компаний CDC;
  • Константин Вялых, сооснователь и директор по развитию бизнеса студии для съемки видеокурсов Jalinga;
  • Гаджимурад Алиев, директор по развитию «Акселератора ФРИИ»

Спикеры расскажут о своих успехах и ошибках, а также  обсудят:

  • что лучше — запустить идеальный или недоработанный продукт;
  • как избежать больших финансовых потерь при разработке;
  • что делать, чтобы защитить интеллектуальные права на ПО;
  • как выстроить воронку продаж и другие темы.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте вебинара.

Фото на обложке: YusufOzluk / Shutterstock

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