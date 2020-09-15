«Акселератор ФРИИ» проведет вебинар о запуске «сырых» IT-продуктов

16 сентября состоится вебинар «Как зарабатывать на IT-продукте на ранней стадии, пока конкуренты “пилят» идеал” от «Акселератора ФРИИ». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

По словам организаторов, вебинар будет полезен генеральным директорам стартапов, директорам по развитию бизнеса и всем, кто занимается запуском новых направлений в своей компании.

Перед участниками выступят:

Хусейн Аз-зари, учредитель группы компаний CDC;

Константин Вялых, сооснователь и директор по развитию бизнеса студии для съемки видеокурсов Jalinga;

Гаджимурад Алиев, директор по развитию «Акселератора ФРИИ»

Спикеры расскажут о своих успехах и ошибках, а также обсудят:

что лучше — запустить идеальный или недоработанный продукт;

как избежать больших финансовых потерь при разработке;

что делать, чтобы защитить интеллектуальные права на ПО;

как выстроить воронку продаж и другие темы.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте вебинара.





Фото на обложке: YusufOzluk / Shutterstock