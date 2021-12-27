Почти половина руководителей малых компаний не доверяют сотрудникам — опрос

Почти половина (44%) представителей малого бизнеса не доверяют своим сотрудникам, выяснилось в ходе опроса генеральных директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, проведенного аналитиками сервиса «Виртуальный маркетолог Макс».

Опрос показал, что 67% руководителей и владельцев бизнеса хотят разбираться в работе всех отделов и сотрудников своей компании. Но на практике более половины опрошенных (53%) признаются, что не смогут заменить любого сотрудника, особенно в специализированных областях таких как ИТ или финансы.

Самым эффективным способом для погружения в работу подчиненных почти треть (30,3%) предпринимателей назвали ежедневные совещания. Четверть (25,3%) опрошенных отслеживают процессы через рабочие чаты и личное общение с сотрудниками.

Почти каждый пятый (18%) руководитель и владелец бизнеса обязывает подчиненных писать отчеты в конце рабочего дня. Еще 13% беспокойных руководителей следят за сотрудниками по камерам наблюдения.

В топ-3 самых подозрительных профессий представители малого бизнеса выделили:

маркетологов (77,4%);

бухгалтеров (17,6%);

ИТ-специалистов (7%).

Главная причина недоверия – неисполнительность сотрудников, больше половины (52%) опрошенных сталкивались с ситуациями, когда их подчиненные не справлялись или отказывались выполнять задачи. 21% предпринимателей попадали в ситуации, когда из-за действий маркетолога они несли финансовые потери.

По данным опроса, аочти 70% владельцев небольших предприятий и ИП имеют опыт самостоятельной настройки интернет-рекламы и продвижения компании в сети. А каждый третий (35,8%) предприниматель скорее доверил бы ответственную работу искусственному интеллекту, чем человеку.

Опрос проходил методом онлайн-анкетирования среди 1209 респондентов из 15 регионов РФ.

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