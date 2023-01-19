Нидерландский IT-стартап not8 выходцев из России привлек свои первые €100 тыс. от венчурного фонда Antler в обмен на долю в 12% от компании. Сам сервис оценили в свыше €833 тыс. Следующий раунд финансирования not8 планирует привлечь летом 2023 года. Об этом RB.RU рассказали основатели стартапа.

Деньги компания намерена направить на доработку платформы и увеличение количества пользователей. В планах добавить интеграцию с другими сервисами, например, Jira, ClickUp, Loom, создать личные кабинеты для пользователей, а также внедрить ряд других изменений.

not8 основали в 2022 году в Нидерландах выпускник МГИМО и бывшим консультантом McKinsey Ярослав Медведев и выпускник ИТМО и экс-разработчик «Яндекса» и Arrival Владислав Деханов.

Сервис помогает упростить и стандартизировать процесс доработки продукта. not8 позволяет командам оставлять заметки и обсуждать изменения непосредственно на самом сайте или в приложении. Это в свою очередь ускоряет обратную связь и экономит 550 часов в год.

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