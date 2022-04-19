Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайские бренды ноутбуков в России стали вытеснять модели из других стран

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала года в России было продано 950 тыс. ноутбуков. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего за это время продано Lenovo, Honor, Huawei и других. Китайские бренды делят второе место с американскими HP, Apple, Dell и уступают лишь тайваньским Acer, Asus и др.

Китайские бренды ноутбуков в России стали вытеснять модели из других стран

Китайские бренды с начала года показали самую высокую динамику по росту более 50%. Таких ноутбуков было родано 285 тыс. штук, в результатае чего их доля за год выросла 26 до 30%, подсчитали аналитики «М.Видео-Эльдорадо», передают «Ведомости».

Популярность китайских брендов объясняется широкой линейкой моделей и сочетания цены и функциональности, отметил руководитель департамента «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Рост продаж китайских ноутбуков подтверждают и другие участники рынка. Их оборот у Wildberries, например, с начала года вырос почти в три раза, а общая доля китайских и тайваньских брендов теперь составляет 46%.

На рост продаж китайских брендов в начале этого года могли повлиять и прекращения поставок брендов других стран в марте, повышение цен на товары уходящих компаний, перераспределение спроса в сторону китайских производителей, считают эксперты рынка. 

Их доля продолжит расти в течение всего этого года, причем существенно более высокими темпами, чтобы заместить выпадающие поставки других марок. 

Китайские бренды наращивают долю и в других сегментах электроники. С начала военной операции на Украине китайские смартфоны показали кратный рост продаж в России. Устройства бренда Huawei стали покупать в четыре раза чаще, Oppo и Vivo – в три раза чаще. Если в конце февраля россияне скупали смартфоны Samsung, Apple, то сейчас в приоритете бюджетные устройства, которые остались в продаже.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В сеть выложили фото муляжей всех моделей iPhone 14
  2. 2 «Мегафон» будет продавать подержанные смартфоны
  3. 3 Xiaomi получила патент на улучшенную технологию съемки звездного неба
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ