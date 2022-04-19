Китайские бренды ноутбуков в России стали вытеснять модели из других стран

С начала года в России было продано 950 тыс. ноутбуков. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего за это время продано Lenovo, Honor, Huawei и других. Китайские бренды делят второе место с американскими HP, Apple, Dell и уступают лишь тайваньским Acer, Asus и др.

Китайские бренды с начала года показали самую высокую динамику по росту более 50%. Таких ноутбуков было родано 285 тыс. штук, в результатае чего их доля за год выросла 26 до 30%, подсчитали аналитики «М.Видео-Эльдорадо», передают «Ведомости».

Популярность китайских брендов объясняется широкой линейкой моделей и сочетания цены и функциональности, отметил руководитель департамента «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Рост продаж китайских ноутбуков подтверждают и другие участники рынка. Их оборот у Wildberries, например, с начала года вырос почти в три раза, а общая доля китайских и тайваньских брендов теперь составляет 46%.

На рост продаж китайских брендов в начале этого года могли повлиять и прекращения поставок брендов других стран в марте, повышение цен на товары уходящих компаний, перераспределение спроса в сторону китайских производителей, считают эксперты рынка.

Их доля продолжит расти в течение всего этого года, причем существенно более высокими темпами, чтобы заместить выпадающие поставки других марок.

Китайские бренды наращивают долю и в других сегментах электроники. С начала военной операции на Украине китайские смартфоны показали кратный рост продаж в России. Устройства бренда Huawei стали покупать в четыре раза чаще, Oppo и Vivo – в три раза чаще. Если в конце февраля россияне скупали смартфоны Samsung, Apple, то сейчас в приоритете бюджетные устройства, которые остались в продаже.

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