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В России выросли продажи ноутбуков собственных марок ритейлеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-мае ритейлеры продали 130 тыс. штук ноутбуков собственных торговых марок (СТМ). Доля продаж выросла с 2,5% до 7% в штучном выражении, а в денежном — с 2% до 5,2% год к году, пишет Forbes со ссылкой на Fplus.

В России выросли продажи ноутбуков собственных марок ритейлеров
  1. Новости

В компании отмечают, что это все устройства до 50 тыс. рублей. Среди марок там выделили Dexp от DNS, Lunnen от «Яндекса», OSiO российского вендора IСL и Digma от дистрибьютора «Мерлион».

Ноутбуками собственной марки заинтересовался и «Сбер», но пока такие гаджеты в компании используют для внутренних нужд в качестве корпоративных ноутбуков, сообзщил бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк.

По словам аналитиков, такие марки заменили покинувшие российский рынок бренды в среднем ценовом сегменте, а продажи растут благодаря корпоративному сектору.

Фото на обложке: Unsplash

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