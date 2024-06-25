В России выросли продажи ноутбуков собственных марок ритейлеров

В январе-мае ритейлеры продали 130 тыс. штук ноутбуков собственных торговых марок (СТМ). Доля продаж выросла с 2,5% до 7% в штучном выражении, а в денежном — с 2% до 5,2% год к году, пишет Forbes со ссылкой на Fplus.

В компании отмечают, что это все устройства до 50 тыс. рублей. Среди марок там выделили Dexp от DNS, Lunnen от «Яндекса», OSiO российского вендора IСL и Digma от дистрибьютора «Мерлион».

Ноутбуками собственной марки заинтересовался и «Сбер», но пока такие гаджеты в компании используют для внутренних нужд в качестве корпоративных ноутбуков, сообзщил бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк.

По словам аналитиков, такие марки заменили покинувшие российский рынок бренды в среднем ценовом сегменте, а продажи растут благодаря корпоративному сектору.

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