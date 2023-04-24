Продажи ноутбуков в деньгах снизились в первом квартале на 30%

Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.

По итогам первого квартала 2023 года продажи ноутбуков в количественном выражении упали на 20% до 812 тыс. штук, а в денежном выражении – на 33% до 45,5 млрд рублей по отношению к Q1 2022. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные интернет-магазина «Холодильник.ру».

Продажи персональных компьютеров за сопоставимые периоды в количественном выражении снизились на 6% до 278 тыс. штук, в денежном выражении – на 31% до 12,1 млрд рублей.

В России вырос спрос на электронные устройства низкого ценового сегмента, объяснили эксперты. «Дешевые» компьютеры в 2023 году стали покупать на 84% чаще. При этом в среднем и премиум-сегментах спрос упал на 33% и 77% соответственно.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо» доля ноутбуков российского производства в первом квартале текущего года выросла почти вдвое за счет расширения предложения. Спрос на китайские ноутбуки переживает самый активный рост, сообщили в «Ситилинке».

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