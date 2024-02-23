Nova-C стал первым частным посадочным модулем на Луне

Модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines совершил мягкую посадку на поверхности Луны. Это первая за более чем 50 лет посадка на Луне космического аппарата из США, а также первый в истории случай, когда ее осуществила частная компания.
Об этом сообщило NASA в своем X-аккаунте. Уточняется, что Nova-C достиг поверхности Луны в 18:23 по восточному времени (02:23 по мск). Запуск модуля был осуществлен 15 февраля со стартового комплекса NASA на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX.
Как уточняет The Verge, цель миссии — изучить Южный полюс Луны, представляющий особый научный интерес из-за наличия водяного льда в затененных кратерах.
«Такие данные могут оказаться полезными до того, как программа NASA "Артемида" доставит людей на Луну в 2025 году», — сообщает издание.
В марте Intuitive Machines рассчитывает доставить на Луну второй посадочный модуль, а в июне 2024 года — третий.
Nova-C — первый американский космический корабль на Луне с 1972 года. 52 года назад на естественный спутник Земли успешно прилунился «Аполлон-17» — это был последний пилотируемый полет в рамках программы «Аполлон».
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