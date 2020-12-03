Российская онлайн-школа английского языка Novakid привлекла $4,25 млн

Стартап по онлайн-обучению Novakid в раундe A привлёк $4,25 млн. Лид-инвестором выступил венгерский PortfoLion (входит в OTP Group). Об этом Rusbase сообщили представители соинвестора раунда — венчурного фонда TMT Investments.

Помимо лид-инвестора в Novakid вложились американский фонд LearnStart, входящий в состав инвесткомпании LearnCapital, корейский венчурный фонд BonAngels, фонд LETA Capital и венчурный фонд TMT Investments. Сумма инвестиций TMT Investments составила $500 тысяч, доли вложений остальных участников не раскрываются.

Novakid в 2017 году основали Максим Азаров и Дмитрий Малин. Компания зарегистрирована в США, штаб-квартира находится в Кракове (Польша). В онлайн-школе английским языком с преподавателями из США и Великобритании занимаются дети 4-12 лет из 30 стран, в основном, из Польши, Испании, Италии, Турции, России и СНГ.

«Платформа привлекла внимание инвесторов, благодаря динамике развития. За год клиентская база компании и её выручка увеличились более чем на 500%. Операционно компания характеризуется стабильно высоким уровнем удержания клиентов, развитыми продажами на международном рынке и надежной монетизацией за счет платных подписок», — пояснил Азаров.

Инвестиции, полученные в ходе раунда, компания планирует использовать для поддержания роста и развития инноваций в проекте.

Фото: пресс-служба TMT Investments