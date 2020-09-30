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В Москве разработчики и изобретатели получили премии мэра

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В столице авторы 15 лучших разработок получили премии мэра «Новатор Москвы». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. 

В Москве разработчики и изобретатели получили премии мэра

«Новатор Москвы» — конкурс для изобретателей и разработчиков новейших городских решений. В 2020 году на конкурс было подано 483 заявки. 30 проектов вышли в финал, 15 — стали победителями. 

Премии «Новатор Москвы» присуждались в трех номинациях:

  • «Проект будущего» — для авторов инновационных идей;
  • «Меняющие реальность» — для тех, у кого есть стартап, готовый к выходу на рынок;
  • «Лидеры инноваций» — если бизнес уже работает.

В каждой из номинаций было выделено пять направлений — «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».

Лучшие проекты определяло экспертное жюри, состоящее из представителей технологического бизнеса, инвестиционных компаний, органов власти и институтов развития.

Общий фонд премии составил 17 млн рублей. Авторы 15 лучших разработок получили премии в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, фиалисты — поощрительные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Среди победителей — авторы препарата для терапии наследственных заболеваний мышечной ткани, солнечных батарей-стикеров для зарядки электронных устройств, система обнаружения опасных ветровых явлений. Полный список победителей можно увидеть на сайте премии.

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock

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