В Москве разработчики и изобретатели получили премии мэра

В столице авторы 15 лучших разработок получили премии мэра «Новатор Москвы». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Новатор Москвы» — конкурс для изобретателей и разработчиков новейших городских решений. В 2020 году на конкурс было подано 483 заявки. 30 проектов вышли в финал, 15 — стали победителями.

Премии «Новатор Москвы» присуждались в трех номинациях:

«Проект будущего» — для авторов инновационных идей;

«Меняющие реальность» — для тех, у кого есть стартап, готовый к выходу на рынок;

«Лидеры инноваций» — если бизнес уже работает.

В каждой из номинаций было выделено пять направлений — «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».

Лучшие проекты определяло экспертное жюри, состоящее из представителей технологического бизнеса, инвестиционных компаний, органов власти и институтов развития.

Общий фонд премии составил 17 млн рублей. Авторы 15 лучших разработок получили премии в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, фиалисты — поощрительные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Среди победителей — авторы препарата для терапии наследственных заболеваний мышечной ткани, солнечных батарей-стикеров для зарядки электронных устройств, система обнаружения опасных ветровых явлений. Полный список победителей можно увидеть на сайте премии.

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