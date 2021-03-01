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Кредиты под 3%: названы условия участия в новой программе по поддержке бизнеса

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Правительство России утвердило новую льготную программу поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, сообщает пресс-служба кабмина.

Кредиты под 3%: названы условия участия в новой программе по поддержке бизнеса

Она называется «ФОТ 3.0», прежняя «ФОТ 2.0» заканчивает свое действие 1 апреля 2021 года. На программу выделяется около 7,7 млрд рублей.

«В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно», — говорится в сообщении.

Максимально можно рассчитывать на кредит в 500 млн рублей. Главным условием получения льготной поддержки названа необходимость сохранения не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», сам кредит по «ФОТ 3.0» можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Объем поддержки будет рассчитан исходя из МРОТ (12 792 рубля на одного сотрудника в месяц).

В правительстве ожидают, что новой программой могут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, преимущественно из таких отраслей, как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

Выделенные на «ФОТ 3.0» средства будут направлены банкам на возмещение разницы между льготной и рыночной процентной ставкой, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.

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