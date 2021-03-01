Кредиты под 3%: названы условия участия в новой программе по поддержке бизнеса

Правительство России утвердило новую льготную программу поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, сообщает пресс-служба кабмина.

Она называется «ФОТ 3.0», прежняя «ФОТ 2.0» заканчивает свое действие 1 апреля 2021 года. На программу выделяется около 7,7 млрд рублей.

«В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно», — говорится в сообщении.

Максимально можно рассчитывать на кредит в 500 млн рублей. Главным условием получения льготной поддержки названа необходимость сохранения не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», сам кредит по «ФОТ 3.0» можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Объем поддержки будет рассчитан исходя из МРОТ (12 792 рубля на одного сотрудника в месяц).

В правительстве ожидают, что новой программой могут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, преимущественно из таких отраслей, как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

Выделенные на «ФОТ 3.0» средства будут направлены банкам на возмещение разницы между льготной и рыночной процентной ставкой, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.