Основательница сети кафе «АндерCон» и её сын стали учредителями новой компании

Стало известно о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Тутгуд» с участием Анастасии Татуловой и ее сына Артема Татулова. Компания появилась 4 февраля 2021 года в Москве, следует из ЕГРЮЛ. Уточняется, что «Тутгуд» будет заниматься деятельностью в сфере связей с общественностью.

Основательнице сети кафе-кондитерских «АндерCон» Анастасии Татуловой принадлежит 3% компании, 29% — у её сына Артема Татулова (ведёт Edtech-проекты «Headstart» и «Generator»). 29% нового ООО владеет Иван Коланьков, основатель студии Prospect, которая занимается геймификацией для бизнеса. Такая же доля принадлежит Константину Климентьеву, сооснователю Prospect. Оставшиеся 10% — у Максима Пушкарева.

Осенью 2020 года Коланьков, Татулов и Климентьев официально запустили сервис, созвучный новой компании. TutGood — платформа безлимитных консультаций по школьным предметам от профессиональных репетиторов.

Коланьков — резидент шестого сезона акселератора «Физтех.Старт» МФТИ. В интервью на странице акселератора в Facebook он заявил, что в планах сервиса — «через год сделать первую продажу в Европе, заняв значительную долю российского рынка. Через два года мы видим TutGood в роли уверенного игрока Европейского рынка дополнительного образования».

RB.ru направил запрос учредителям новой компании, однако получить комментарии пока не удалось.