Новый дизайн сторублевой купюры подвергся экспертной критике

Новый дизайн сторублевой купюры со Спасской башней на лицевой стороне подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».
С критикой новой дизайна купюры номиналом 100 рублей выступил бывший художник Гознака Юрий Ковердяев. Купюру Банк России представил в четверг, презентацию регулятор провел в онлайн-формате на своих страницах в соцсетях.
По словам Ковердяева, традиционный стиль Гознака в новом дизайне был утерян. Теперь, уточнил эксперт, купюра похожа на многие иностранные банкноты, и ее оригинальность утеряна.
«У меня выпущенная банкнота вызывает сожаление. [...] Новая сторулевка затеряется среди аналогов из Гонконга, Киргизии и других стран», – отметил Ковердяев.
Новый стиль букв Ковердяев назвал «очень простым», а узнаваемость дизайна купюры назвал «ушедшей».
Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в четверг. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение, уточнили в ЦБ.
Фото на обложке: пресс-служба Банка России
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