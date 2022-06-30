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Новый дизайн сторублевой купюры подвергся экспертной критике

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новый дизайн сторублевой купюры со Спасской башней на лицевой стороне подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».

Новый дизайн сторублевой купюры подвергся экспертной критике

С критикой новой дизайна купюры номиналом 100 рублей выступил бывший художник Гознака Юрий Ковердяев. Купюру Банк России представил в четверг, презентацию регулятор провел в онлайн-формате на своих страницах в соцсетях.

По словам Ковердяева, традиционный стиль Гознака в новом дизайне был утерян. Теперь, уточнил эксперт, купюра похожа на многие иностранные банкноты, и ее оригинальность утеряна.

«У меня выпущенная банкнота вызывает сожаление. [...] Новая сторулевка затеряется среди аналогов из Гонконга, Киргизии и других стран», – отметил Ковердяев.

Новый стиль букв Ковердяев назвал «очень простым», а узнаваемость дизайна купюры назвал «ушедшей».

Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в четверг. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение, уточнили в ЦБ.

Фото на обложке: пресс-служба Банка России

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