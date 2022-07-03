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Meta* сворачивает криптопроект Novi

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Novi, пилотный криптопроект Meta Platforms*, официально закрывается. С 1 сентября этого года клиенты сервиса не смогут войти в свои учетные записи, а также «потеряют доступ к этой информации».

Meta* сворачивает криптопроект Novi

Об этом сообщается на официальном сайте проекта. С 1 сентября закрываются все платформы Novi, включая приложение и WhatsApp-аккаунт проекта. Уже с 21 июля клиенты не смогут пополнять свои счета.

Пресс-служба Novi призывает пользователей «как можно скорее» вывести средства со счетов. Жители США и Гватемалы могут перевести деньги на банковские счета, а граждане Гватемалы дополнительно могут снять средства в виде наличных.

Деньги, оставшиеся на счетах пользователей после 1 сентября, компания «попытается перевести» на банковские счета и карты, привязанные к аккаунтам.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо компании, Meta не считает Novi проваленным проектом. Блокчейн-технологии, использованные в разработке криптокошелька, планируется использовать в метавселенной.

Meta запустила криптокошелек Novi для быстрых и бесплатных транзакций в октябре прошлого года. Изначально проект должен был функционировать на базе Diem, собственной криптовалюты компании. Однако из-за давления американских регуляторов от этой идеи отказались.

IT-гигант был вынужден пойти на сотрудничество с криптоплатформой Coinbase и использовать стейблкоин Paxos (USDP). В начале этого года проект Diem был продан банку Silvergate за $182 млн.

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*Признана экстремистской организацией и запрещена в России

Фото: Ascannio / Shutterstock

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