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«Новикомбанк» провел первый в истории ребрендинг

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

АО АКБ «Новикомбанк» (входит в состав Ростеха) объявило о смене позиционирования и фирменного стиля. Ребрендинг понадобился для того, чтобы заявить рынку о своих амбициозных планах на ближайшие годы: стать главным банком для российских инженеров и укрепиться в статусе ключевого финансового звена технологического развития страны. 

«Новикомбанк» провел первый в истории ребрендинг

«Новикомбанк» существует с 1993 года. С 2016 года главным акционером компании выступает госкорпорация «Ростех». С момента своего появления банк сосредоточился на поддержке отечественных высокотехнологичных предприятий из разных отраслей. Сегодня он входит в число крупнейших финансовых организаций России по объему активов. 

В ближайших планах банка — значительно расширить базу клиентов за счет предоставления финансовых инструментов для реализации проектов крупным промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу и сотрудникам предприятий-партнеров. Эту стратегию и призван продемонстрировать рынку ребрендинг. 

Новое название банка — НОВИКОМ. Оно отражает ценности компании: новаторство, визионерство, конструктив, мастерство. А краткость соответствует духу времени: постоянно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. 

 

 

Обновленный логотип подчеркивает позиционирование банка: банк российской инженерной мысли. Центральный элемент изображения — чертеж — то, с чего начинается жизнь прорывных проектов. Также там можно увидеть и образ банковской карты, и начальную букву названия компании. Эта вариативность отражает многомерность возможностей НОВИКОМа. 

В качестве основных цветов выбрали футуристичные фиолетовый и сиреневый и технологичный графит. Гамма отражает прогрессивность бренда, его открытость к новым идеям, но в то же время подчеркивает фундаментальный подход в работе. Дополнительные цвета: желтый, зеленый, оранжевый — выступают акцентами и помогают сделать бренд визуально более запоминающимися и привлекательным.

Фото на обложке: JOURNEY STUDIO7 / Shutterstock

Фото в тексте: НОВИКОМ

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АО АКБ «Новикомбанк»
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