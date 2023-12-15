Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка»

Великобритания скорректировала санкционную политику в отношении российских банков. В санкционный список добавили принадлежащий «Ростеху» «Новикомбанк». А для ряда других понсанкционных банков введен запрет на корреспондентские отношения.

Ограничения вступают в силу 15 декабря. Для «Новикомбанка» означает заморозку активов, запрет на корреспондентские отношения, а также невозможность обрабатывать платежи.

Также была скорректирована формулировка для уже введенных ограничений в отношении ряда российских банков. Обновленные правила предполагают запрет на корреспондентские отношения с подсанкционными организациями.

Среди банков, которых коснутся новые меры, «Альфа-банк», ВТБ, «ФК Открытие», «Тинькофф», ВЭБ, «МТС Банк», СМП-банк и другие.

«Новикомбанк» как часть госкорпорации «Ростех» обслуживает в основном корпоративных клиентов. В их числе — крупные российские компании и предприятия высокотехнологичных отраслей. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов также занесен в британский санкционный список.

США ввели санкции в отношении «Новикомбанка» еще в 2015 году в связи с событиями на территории Украины. В 2022 году банк попал в американский SDN-list, что означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с компаниями из США.

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