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Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Великобритания скорректировала санкционную политику в отношении российских банков. В санкционный список добавили принадлежащий «Ростеху» «Новикомбанк». А для ряда других понсанкционных банков введен запрет на корреспондентские отношения.

Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка»

Ограничения вступают в силу 15 декабря. Для  «Новикомбанка» означает заморозку активов, запрет на корреспондентские отношения, а также невозможность обрабатывать платежи.

Также была скорректирована формулировка для уже введенных ограничений в отношении ряда российских банков. Обновленные правила предполагают запрет на корреспондентские отношения с подсанкционными организациями.

Среди банков, которых коснутся новые меры, «Альфа-банк», ВТБ, «ФК Открытие», «Тинькофф», ВЭБ, «МТС Банк», СМП-банк и другие.

«Новикомбанк» как часть госкорпорации «Ростех» обслуживает в основном корпоративных клиентов. В их числе — крупные российские компании и предприятия высокотехнологичных отраслей. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов также занесен в британский санкционный список.

США ввели санкции в отношении «Новикомбанка» еще в 2015 году в связи с событиями на территории Украины. В 2022 году банк попал в американский SDN-list, что означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с компаниями из США.

Фото на обложке: Savanevich Viktar / Shutterstock



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