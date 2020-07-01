Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ресторанный холдинг Novikov Group запустит совместный проект с «Перекрестком»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ресторанный холдинг Аркадия Новикова Novikov Group запустит совместный проект с сетью магазинов «Перекресток». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании X5, в которую входит «Перекресток».

Ресторанный холдинг Novikov Group запустит совместный проект с «Перекрестком»

По данным «СПАРК-Интерфакс», операционная компания сети «Перекресток» — АО «ТД “Перекресток”» — обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию торгового знака «Шеф Перекресток by Novikov».

Под новым брендом будет выпускаться премиальная линейка из 13 позиций, в том числе салаты и мясные блюда. Блюда под маркой «Шеф Перекресток by Novikov» появятся в 100 супермаркетах сети в центральной части РФ в июле. 

Как пишет газета, Novikov Group участвовала в разработке рецептур специально для сети. Выпуск продукции налажен на smart kitchen «Перекрестка» в Московской области. Мощность предприятия, где уже производится кулинария «Перекрестка»,— 120 тонн продукции в сутки. 

По словам владельца Novikov Group Аркадия Новикова, проект позволит X5 дополнить линейку кулинарии премиальными блюдами, а ресторанной группе — популяризировать бренд. Финансовые условия партнеры не раскрывают. Новиков не исключает расширения сотрудничества.

Фото: FotograFFF / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2020

Rukami

01 июля 2020

W.I.S.E. camp

01 июля 2020

МТС Social Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма