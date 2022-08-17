Ресторанный холдинг Novikov Group планирует выпускать полуфабрикаты для пиццы

Ресторанный холдинг Аркадия Новикова Novikov Group запустит предприятие по производству полуфабрикатов для пиццы. Для фабрики уже ищут сотрудников на нескольких рекрутинговых порталах.

Готовую продукцию планируется поставлять в розничные сети и создающуюся сеть пиццерий, узнал «Коммерсантъ».

Управлять предприятием, вероятно, будет ООО «Производство», в котором 50% принадлежит Аркадию Новикову, по 25% принадлежат его партнерам Дмитрию Азарову и Игорю Соловьеву.

В июле «Производство» получило декларацию для выпуска основы для римской пиццы, а до этого компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Мини Траттория Сыроварня».

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал, что собственное крупное производство позволит сети ресторанов сохранить доступные цены для потребителей.

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