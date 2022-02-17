Минтруд хочет дать соцпакеты самозанятым и регулировать «аренду» персонала

Министерство труда на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов представило концепцию нового законопроекта о занятости населения, в котором очертило круг ключевых проблем: теневая занятость, отсутствие социальных льгот у самозанятых, непрозрачное регулирование рынка заемного труда и выплаты по безработице.

На основе концепции к осени 2022 года планируется создать новую редакцию закона «О занятости населения», сообщает РБК, который ознакомился с документом.

Минтруд предлагает свои варианты решения обозначенных проблем:

Теневая (неконвенциональная) занятость.

Первым шагом должно стать введение этого понятия в правовое поле. Вторым – необходимость обозначить для работодателя последствия ненадлежащего оформления сотрудников на работу. Важно также разработать механизмы выявления нарушений и осуществления наказаний, для чего закрепить соответствующие полномочия органов власти.

Проблема теневой занятости беспокоит Минтруд по понятным причинам: в своем первом предложении по теме от ноября 2021 года ведомство говорит о том, что бюджет может недополучать по 1,5% ВВП в год, если к 2034 году процент работающих нелегально сохранится. И Минцифры, и Росстат оценивают «серый» ФОТ примерно в 10 трлн рублей.

Как отмечает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, в регионах уже работают совместные комиссии местных властей, соцслужб и ПФР по выявлению нелегального трудоустройства, но системности и продуманности в этом вопросе откровенно не хватает.

Пособия для безработных.

Минтруд предлагает привязать размер пособия к выполнению плана по трудоустройству, который будет разрабатываться службами занятости населения для каждого человека, вставшего на учет, индивидуально. При невыполнении этих обязательных предписаний сумма пособия будет снижаться. Самостоятельные усилия по поиску работу учитываться не будут.

Подобная практика широко распространена за рубежом, подчеркивает руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Александр Башкатов. При постановке на учет соискатель подписывает соответствующие документы (например, «Обязательство заявителя»).

Социальный пакет для самозанятых.

Минтруд считает, что самозанятые и работающие по договорам ГПХ сотрудники должны иметь доступ к социальным гарантиям – пенсионным правам, различным пособиям в рамках трудовой деятельности. С целью уберечь персонал от перегруза, ведомство предлагает также закрепить для самозанятых нормы работы и отдыха. А для этого, возможно, понадобится отдельная организация.

Говоря о самозанятых, представители ведомства ориентируются в основном на персонал крупных цифровых сервисов вроде «Яндекса» или «Сбера». И в документе отдельно оговаривается, что необходимо обсудить вопрос о «допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых».

Эксперты считают этот вопрос одним из самых острых. Ведь сейчас режим самозанятости обеспечивает упрощенное налогообложение. Но как только речь зайдет о соцпакетах, а следовательно, и страховых взносах, сумма налогов возрастет. Это либо уведет самозанятых в тень, либо существенно повысит стоимость их услуг, считает директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов.

«Аренда» персонала.

Использование заемного труда, когда работодатель временно направляет сотрудников в другие компании, становится все более распространенной практикой. И Минтруд предлагает определить правовой статус «арендуемых» работников, установить основополагающие условия договора о предоставлении персонала, перечислить виды работ, где уместен заемный труд, и пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги.

Помимо ключевых тем в документе также рассматриваются:

регулирование деятельности рекрутинговых и других организаций, оказывающих услуги в сфере занятости,

сотрудничество на территории единого рынка труда союзного евразийского пространства,

налаживание взаимодействия органов занятости и образовательных организаций,

создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов,

совместное финансирование мероприятий в сфере занятости центрами занятости и муниципальными образованиями,

организация эффективных стажировок и практик с целью развития рынка труда молодежи и др.

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Фото на обложке: Anamul Rezwan / Unsplash