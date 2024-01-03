Эксперты авторынка прогнозируют рост стоимости новых иномарок в 2024 году на 20–40%

Эксперты автомобильного рынка специально для «Известий» озвучили свой прогноз относительно средней стоимости иномарок, общего объема продаж зарубежных моделей и ключевых трендов 2024 года.
По мнению аналитиков, в наступившем году нас ожидают:
- рост средней стоимости новых иномарок на 20–40% (данные автомобильного маркетплейса FRESH),
- средняя цена новой иномарки до 3 млн рублей после первого повышения (сейчас средняя цена — 2,8 млн рублей, по данным РОАД),
- доминирование моделей из Китая: порядка 50% рынка новых иномарок, которые менее всего поднимутся в цене ввиду перенасыщения рынка предложениями именно китайских моделей и конкуренции между ними (версия «Открытие Авто» и ГК «Автодом»),
- максимальное подорожание корейских марок Hyundai и Kia (из-за решения правительства страны ограничить ввоз машин с объемом двигателя более двух литров в РФ),
- полное отсутствие сегмента бюджетных зарубежных брендов стоимостью до 1,5 млн рублей.
По данным «Автостата» с января 2023 года новые иномарки подросли в цене на 27%, нечто подобное предстоит рынку и в 2024 году. Рост цен будет обусловлен несколькими факторами:
- дилеры, которые удерживали повышение стоимости ради новогодних распродаж, «отпустят» цены,
- затем в течение года рост будет следовать за инфляцией,
- впоследствии многое будет зависеть от спроса (здесь эксперты расходятся во мнении: некоторые ждут стагнации, другие прочат активность покупателей, поскольку в 2023 году российский рынок недополучил около 1,5 млн новых машин, что сформировало большой неудовлетворенный спрос).
Объемы продаж эксперты практически не комментируют. Только в РОАД отмечают, что «официальные дилеры могут реализовать в РФ 1,8 млн автомобилей из КНР», а из-за ожидаемого роста цен потребители переключатся на автомобили с пробегом, но и их к концу 2024 году приобретут не более 7 млн штук.
Фото на обложке: Unsplash
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