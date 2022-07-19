Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России выпустил серебряные рубли с изображением краснокнижных гриба, одуванчика и фиалки. Монета содержит 15,5 граммов серебра, тираж экземпляров ограниченный – 5 тысяч штук на каждый.

Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки

О выпуске монет в обращение Банк России сообщил на своем сайте.

На оборотные стороны двухрублевых монет нанесли гриб сетконоску сдвоенную, одуванчик белоязычковый, фиалку надрезанную. Каждый из этих представителей флоры внесен в российскую государственную Красную книгу.

В ЦБ отметили, что боковая сторона каждой монеты носит рифленую текстуру. Монета содержит 15,5 граммов серебра 925 пробы. Тираж каждой новой монеты ограниченный – 5 тысяч штук.

Банк России создал серию монет под названием «Красная книга» в 1992 году. Ранее в рамках этой серии выпускались монеты с изображением представителей фауны. Грибы и растения появились на монетах выпуска Банка России впервые, отметили в пресс-службе регулятора.

Фото: Банк России

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ решил сменить свое определение малого бизнеса
  2. 2 ЦБ обяжет банки регистрировать новых клиентов в приложении через биометрию
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

Все ВОЗМОЖНОСТИ