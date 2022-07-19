Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки

Банк России выпустил серебряные рубли с изображением краснокнижных гриба, одуванчика и фиалки. Монета содержит 15,5 граммов серебра, тираж экземпляров ограниченный – 5 тысяч штук на каждый.
О выпуске монет в обращение Банк России сообщил на своем сайте.
На оборотные стороны двухрублевых монет нанесли гриб сетконоску сдвоенную, одуванчик белоязычковый, фиалку надрезанную. Каждый из этих представителей флоры внесен в российскую государственную Красную книгу.
В ЦБ отметили, что боковая сторона каждой монеты носит рифленую текстуру. Монета содержит 15,5 граммов серебра 925 пробы. Тираж каждой новой монеты ограниченный – 5 тысяч штук.
Банк России создал серию монет под названием «Красная книга» в 1992 году. Ранее в рамках этой серии выпускались монеты с изображением представителей фауны. Грибы и растения появились на монетах выпуска Банка России впервые, отметили в пресс-службе регулятора.
Фото: Банк России
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