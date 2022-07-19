Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки

Банк России выпустил серебряные рубли с изображением краснокнижных гриба, одуванчика и фиалки. Монета содержит 15,5 граммов серебра, тираж экземпляров ограниченный – 5 тысяч штук на каждый.

О выпуске монет в обращение Банк России сообщил на своем сайте.

На оборотные стороны двухрублевых монет нанесли гриб сетконоску сдвоенную, одуванчик белоязычковый, фиалку надрезанную. Каждый из этих представителей флоры внесен в российскую государственную Красную книгу.

В ЦБ отметили, что боковая сторона каждой монеты носит рифленую текстуру. Монета содержит 15,5 граммов серебра 925 пробы. Тираж каждой новой монеты ограниченный – 5 тысяч штук.

Банк России создал серию монет под названием «Красная книга» в 1992 году. Ранее в рамках этой серии выпускались монеты с изображением представителей фауны. Грибы и растения появились на монетах выпуска Банка России впервые, отметили в пресс-службе регулятора.

Фото: Банк России