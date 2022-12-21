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Полноэкранная лента, новый профиль: «Одноклассники» представили обновление контентной платформы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Одноклассники» представили обновление контентной платформы, которое планируют ввести в 2023 году. В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильном приложении – лента станет полноэкранной, профиль будет отображаться по-новому.

Полноэкранная лента, новый профиль: «Одноклассники» представили обновление контентной платформы

О скором обновлении контентной платформы в «Одноклассниках» рассказали в пресс-службе компании.

Пользовательская лента станет полноэкранной. Все типы контента – фото, видео, текст – будут отображаться без полей в формате «один экран – одна публикация». Изменения уже тестируются в различных сервисах «Одноклассников» и мобильных приложениях.

Комментарии в мобильном приложении будут показываться прямо в ленте – пользователю не нужно будет уходить на отдельный экран. Также в комментарии добавят опцию реакций, пока можно поставить только «класс». 

Профиль пользователя получит новый дизайн. В первую очередь в нем будут показаны фотографии, видео и посты владельца страницы. Обновится и главная страница профиля – на ней будет отображаться только основная информация о пользователе, а также появится возможность написать текстовый статус к странице.

В «Одноклассниках» появится «фотовитрина», на которой пользователи смогут редактировать, собирать в альбомы и публиковать фотографии не покидая единый раздел.

Соцсеть введет рейтинг авторов, который позволит им оценить реакцию пользователей на свой контент. Отношение аудитории классифицируют по четырем метрикам: активность, одобрение, вовлеченность и разнообразие группы. Расчет рейтинга будет происходить еженедельно.

Все эти обновления «Одноклассники» планируют внедрить в течение 2023 года.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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