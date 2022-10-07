В России начнут действовать новые правила езды на электросамокатах

Электросамокаты, гироскуторы, сегвеи, моноколеса и электроскейтборды получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Для них решили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч. Теперь при совместном движении по тротуарам и велодорожкам приоритет получают пешеходы. Водители средств индивидуальной мобильности должны ориентироваться на поток и, исходя из этого, рассчитывать свою скорость.

При этом вес электротранспорта не должен превышать 35 кг. Для электротранспорта с большей массой разрешено движение по правому краю проезжей части. Но делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Регулировать ПДД для электротранспорта будут специальные знаки, разрешающие, запрещающие или ограничивающие проезд на том или ином участке. Отмечается, что устанавливать такие знаки будут по решению местных властей в каждом регионе.

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