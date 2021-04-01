Новые штрафы, гаджеты с российским софтом и перепись бизнеса: Какие законы вступили в силу в апреле

В апреле в России вступает ряд новых законов. Вводятся новые штрафы для бизнеса, гаджеты теперь будут продаваться с предустановленным отечественным софтом, запускается два эксперимента по маркировке. RB рассказывает о нововведениях.

Новые штрафы для бизнеса

С 1 апреля заказчиков по 223-ФЗ будут штрафовать за нарушение сроков оплаты по контрактам с малым и средним бизнесом. Для должностных лиц предусмотрена санкция в размере от 30 000 до 50 000 рублей, для организаций — на сумму от 50 000 до 100 000 рублей. По новым нормам перечень документов, которые заказчики имеют право потребовать от субъектов малого и среднего бизнеса, должен быть исчерпывающим.

Отечественный софт

С 1 апреля в России на все ввозимые гаджеты и Smart TV нужно будет ставить отечественное ПО. Положение должно было заработать летом прошлого года, но пандемия заставила сдвинуть сроки. Перечень обязательных российских программ для девайсов определен распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3704-р.

В нём оказались «Яндекс.Браузер» и другие сервисы «Яндекса», почта и новости Mail.ru, программа «Госуслуги», мессенджеры «Вконтакте» и «Одноклассники», ICQ, антивирус Kaspersky и другие. За продажу смартфонов и компьютеров без предустановленного российского софта вводятся штрафы до 200 000 рублей.

Перепись для бизнеса

На портале Госуслуг в апреле стартовал прием статистических отчетов в рамках Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год. Теперь предоставить электронные сведения об основных показателях деятельности за прошедший год ИП и юрлица могут в упрощенном порядке.

После проверки данных пользователю будет направлено уведомление в личный кабинет на Госуслугах — отчет принят или требует доработки. Заполненную форму и уведомление о результате проверки можно просмотреть или скачать на портале. Прием отчетов будет проходить до 30 апреля 2021 года.

Экспериментальная маркировка

С 1 апреля 2021 года запущен эксперимент по маркировке пива, пивных напитков и некоторых видов слабоалкогольных напитков.

Эксперимент будет проводиться в целях тестирования возможностей использования технологии нанесения средств идентификации и состава содержащейся в них информации, апробации полноты и достаточности механизмов маркировки пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации.

Кроме того, стартует эксперимент по маркировке ювелирных изделий. Теперь на них можно наносить двухмерный штриховой код с передачей сведений о драгоценности в систему. С 1 апреля разрешили включать данные о таких же товарах, которые находятся в обороте (за исключением изделий, принятых на комиссию от граждан).

Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

С 1 апреля увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП должны сообщать об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Указанный срок увеличивается до 7 рабочих дней. Расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Теперь в отношении ООО включаются сведения о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или ее частью. В отношении АО включается информация о том, что общество состоит из единственного участника (акционера), и сведения о таком участнике.

Также предусмотрено, что ФНС России самостоятельно будет вносить некоторые изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

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Фото: sebra / Shutterstock