Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Huawei представила флагманский смартфон P50 на новой ОС с двумя модулями камер Leica

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Huawei провела презентацию новой операционной системы Harmony OS, на которой представила умные часы Watch 3, планшет MatePad Pro и флагманский смартфон P50 с двумя большими модулями с камерами Leica.

Huawei представила флагманский смартфон P50 на новой ОС с двумя модулями камер Leica

На фотомодулях присутствуют две вспышки. Верхний модуль оснащен тремя камерами, нижний – одной. По словам главы Huawei Ричарда Ю, их совместное решение с Leica выведет мобильную съемку на «новый уровень».

Gadget Icon / Youtube

Что касается выпуска флагманского смартфона P50 – в компании еще не утвердили дату запуска, сославшись на сложности с ограничениями США в отношении компании.

Новая операционная системы Harmony OS сможет работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и IoT-устройствах. Ее особенность – простой обмен файлами между устройствами, повышенная производительность и контроль за перезапуском фоновых приложений.

Sparrows News / Youtube

Планшет с магниево-алюминиевым корпусом MatePad Pro с 12,6-дюймовых OLED-экраном оснащен процессором Kirin 9000E, модулем Wi-Fi 6+, тройной камерой и поддержкой 40-ваттной зарядки.

Часы Watch Pro с сапфировым стеклом, помимо рядовых функций, будут отслеживать частоту мытья рук, измерять температуру тела и оснащены функцией обнаружения падения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Huawei

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
  2. 2 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
  3. 3 Куда идти стартапам в Китае
  4. 4 Техобслуживание по подписке: что такое Maintenance-as-a-Service и как заработать на цифровизации фабрик
  5. 5 Цифровизация, геймификация, интерактивность: тренды digital-фитнеса
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Казани

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ