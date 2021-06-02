Huawei представила флагманский смартфон P50 на новой ОС с двумя модулями камер Leica

Huawei провела презентацию новой операционной системы Harmony OS, на которой представила умные часы Watch 3, планшет MatePad Pro и флагманский смартфон P50 с двумя большими модулями с камерами Leica.

На фотомодулях присутствуют две вспышки. Верхний модуль оснащен тремя камерами, нижний – одной. По словам главы Huawei Ричарда Ю, их совместное решение с Leica выведет мобильную съемку на «новый уровень».

Gadget Icon / Youtube

Что касается выпуска флагманского смартфона P50 – в компании еще не утвердили дату запуска, сославшись на сложности с ограничениями США в отношении компании.

Новая операционная системы Harmony OS сможет работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и IoT-устройствах. Ее особенность – простой обмен файлами между устройствами, повышенная производительность и контроль за перезапуском фоновых приложений.

Sparrows News / Youtube

Планшет с магниево-алюминиевым корпусом MatePad Pro с 12,6-дюймовых OLED-экраном оснащен процессором Kirin 9000E, модулем Wi-Fi 6+, тройной камерой и поддержкой 40-ваттной зарядки.

Часы Watch Pro с сапфировым стеклом, помимо рядовых функций, будут отслеживать частоту мытья рук, измерять температуру тела и оснащены функцией обнаружения падения.

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Фото: Huawei