В Госдуму внесли законопроект о новом механизме поддержки стартапов

В Госдуму внесли законопроект, который вводит конвертируемый заем в виде меры поддержки стартапа. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.

Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают ввести долговое финансирование проектов вместо покупки доли в бизнесе или вхождения в капитал.

«Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале», — отмечено в пояснительной записке.

Стартап соглашается, что при наступлении определенных условий — следующий раунд инвестиций, выполнение определенных показателей эффективности и прочего — этот долг может конвертироваться в акции и/или долю в уставном капитале, пишет ТАСС. Если же условия для конвертации долга не наступили, то стартап возвращает полученный заем.

В пояснении также сказано, что этот способ финансирования удобен обеим сторонам сделки. Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании. Стартап, в свою очередь, может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц.

Экспертом при разработке этого законопроекта выступил Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ).