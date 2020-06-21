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В Госдуму внесли законопроект о новом механизме поддержки стартапов

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В Госдуму внесли законопроект, который вводит конвертируемый заем в виде меры поддержки стартапа. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.  

В Госдуму внесли законопроект о новом механизме поддержки стартапов

Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают ввести долговое финансирование проектов вместо покупки доли в бизнесе или вхождения в капитал.

«Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале», — отмечено в пояснительной записке.

Стартап соглашается, что при наступлении определенных условий — следующий раунд инвестиций, выполнение определенных показателей эффективности и прочего — этот долг может конвертироваться в акции и/или долю в уставном капитале, пишет ТАСС. Если же условия для конвертации долга не наступили, то стартап возвращает полученный заем.

В пояснении также сказано, что этот способ финансирования удобен обеим сторонам сделки. Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании. Стартап, в свою очередь, может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц.

Экспертом при разработке этого законопроекта выступил Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ).

«Мера поможет поддержать бизнес, особенно в наступающее пост-кризисное время, ускорит процесс инвестирования в компании и стимулирует интерес частного бизнеса в поддержке стартапов», — прокомментировал директор фонда Кирилл Варламов.

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