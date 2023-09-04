Сборку третьей модели «Москвичей» запустили в Москве

В Москве запустили сборку третьей модели автомобилей «Москвич». Лифтбек «Москвич 6» внешне скопирован с китайского Sehol A5 Plus – отличие только в логотипе. Продажи начнутся в конце октября.

В Москве на заводе «Москвич» началось производство «Москвича 6» – третьей модели автомобилей «Москвич» после «Москвича 3» и «Москвича 3е». Об этом сообщил инфоцентр правительства Москвы.

«Москвич 6» – это внешне точная копия китайского лифтбека Sehol A5 Plus, отличается только логотип. В Китае этот автомобиль выпускает «дочка» Sehol – JAC.

Новый «Москвич» будет доступен в черном, белом, синем, красном и сером цветах и в трех комплектациях. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором и автоматической трансмиссией CVT. Одна из комплектаций предполагает наличие двигателя GDI и шестиступенчатой коробки передач-робота.

Продажи «Москвичей 6» начнутся в октябре. Ранее завод «Москвич» анонсировал выпуск в 2024 году двух новых моделей – «Москвич 5» и «Москвич 8».

Фото: Завод "Москвич"