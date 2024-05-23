Аналитики указали на появление «нового среднего класса» в России

Аналитики указали на появление «нового среднего класса» в России. Он образовался под влиянием высокого уровня потребления и роста заработных плат. Зарплаты рекордно растут второй год подряд, отмечают эксперты, а «огромное количество людей» удвоили свои доходы.

В России появился «новый средний класс». На это указал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, его слова передает РБК.

Новая категория населения по уровню доходов появилась на фоне сильного роста потребления при увеличении заработных плат, отметил аналитик. За последний год зарплаты в России в среднем выросли на 16-18%, уточнил он.

«И это второй год рекордного роста. Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — рассказал Матовников.

По официальным данным Росстата, в 2023 году реальные начисленные заработные платы в России выросли на 7,8%.

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