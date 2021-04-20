Новый «Старт»: Фонд содействия инновациям обновил программу для стартапов

Государственный Фонд содействия инновациям объявил о грядущих изменениях в программе развития стартапов «Старт».
17 апреля состоялось заседание наблюдательного совета Фонда под председательством министра экономического развития РФ Максима Решётникова. По результатам заседания был анонсирован ряд изменений в программе «Старт» — программе поддержки стартапов ранней стадии развития, сообщил в Facebook заместитель генерального директора Фонда Андрей Микитась.
Прежде всего, Микитась обратил внимание на уменьшение количества этапов программы на выполнение НИОКР: финансирование НИОКР будет проходить в 2 этапа, а не в 3. Это позволит тратить меньше времени на подготовку заявок и отчетов и уделить больше внимания проекту.
Уменьшение количества этапов увеличит финансирование оставшихся: на «Старт-1» будет выделяться грант до 3 млн рублей, на «Старт-2» – до 7 млн рублей.
Также Микитась заявил, что сроки перехода с первого этапа на второй будут сокращены за счёт постоянно действующего конкурса на «Старт-2». Оперативное получение грантовых средств для завершения разработок будет способствовать скорейшему выводу отечественных инновационных продуктов на рынок, считают в фонде.
Вместо третьего этапа программы появится конкурс «Бизнес-Старт», ориентированный на создание производства разработанной в рамках «Старт» инновационной продукции/услуг.
Об остальных изменениях в программе Фонд сообщит в ближайшее время.
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