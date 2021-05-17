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WarnerMedia и Discovery объявили о запуске стримингового сервиса

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

WarnerMedia и Discovery объявили о запуске нового стримингового сервиса. Компании рассчитывают, что он сможет составить конкуренцию Netflix и Walt Disney.

WarnerMedia и Discovery объявили о запуске стримингового сервиса

Акционеры владельца WarnerMedia, компании AT&T, получат 71% новой компании, акционерам Discovery достанется 29%, сообщает Forbes. AT&T отметил, что сделка повлечет расходы по меньшей мере в $3 млрд для инвестиций в производство контента и инновации.

Партнёры рассчитывают, что в 2023 году выручка нового сервиса составит примерно $52 млрд, а прибыль до вычета обязательных платежей (EBITDA) — $14 млрд. Его главой станет президент и гендиректор Discovery Дэвид Заслав.

В рамках трансформации WarnerMedia отделится от AT&T и объединится с Discovery. Ожидается, что трансформация закончится в середине 2022 года: её еще должны одобрить акционеры Discovery.

Новая компания станет обладателем почти 200 тысяч часов программ. Она также получит права на более чем 100 популярных брендов, в том числе HBO, Warner Bros. и Discovery.

На фоне новостей об объединении акции Discovery поднялись на 18%. Котировки ценных бумаг AT&T также выросли, но лишь на 4,5%.

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Фото на обложке: monticello / Shutterstock.

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