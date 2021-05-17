WarnerMedia и Discovery объявили о запуске стримингового сервиса

В рамках трансформации WarnerMedia отделится от AT&T и объединится с Discovery. Ожидается, что трансформация закончится в середине 2022 года: её еще должны одобрить акционеры Discovery.

Новая компания станет обладателем почти 200 тысяч часов программ. Она также получит права на более чем 100 популярных брендов, в том числе HBO, Warner Bros. и Discovery.

На фоне новостей об объединении акции Discovery поднялись на 18%. Котировки ценных бумаг AT&T также выросли, но лишь на 4,5%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!