WarnerMedia и Discovery объявили о запуске стримингового сервиса

WarnerMedia и Discovery объявили о запуске нового стримингового сервиса. Компании рассчитывают, что он сможет составить конкуренцию Netflix и Walt Disney.
Акционеры владельца WarnerMedia, компании AT&T, получат 71% новой компании, акционерам Discovery достанется 29%, сообщает Forbes. AT&T отметил, что сделка повлечет расходы по меньшей мере в $3 млрд для инвестиций в производство контента и инновации.
Партнёры рассчитывают, что в 2023 году выручка нового сервиса составит примерно $52 млрд, а прибыль до вычета обязательных платежей (EBITDA) — $14 млрд. Его главой станет президент и гендиректор Discovery Дэвид Заслав.
В рамках трансформации WarnerMedia отделится от AT&T и объединится с Discovery. Ожидается, что трансформация закончится в середине 2022 года: её еще должны одобрить акционеры Discovery.
Новая компания станет обладателем почти 200 тысяч часов программ. Она также получит права на более чем 100 популярных брендов, в том числе HBO, Warner Bros. и Discovery.
На фоне новостей об объединении акции Discovery поднялись на 18%. Котировки ценных бумаг AT&T также выросли, но лишь на 4,5%.
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Фото на обложке: monticello /
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