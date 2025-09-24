Новый закон о спаме ударил по банкам: эксперты прогнозируют рост просрочек и беззащитность перед мошенниками
Банки просят Минцифры разрешить звонки без согласия клиента
С 1 сентября вступили в силу новые правила против телефонного спама, но под удар неожиданно попали банки. Теперь кредитные организации не могут звонить должникам без их согласия, даже если речь идёт о просроченной задолженности или блокировке подозрительной операции. Эксперты предупреждают: последствия для рынка могут оказаться серьёзными.
Закон бьёт не только по мошенникам
Новые положения закона N 41-ФЗ («О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий») запретили массовые обзвоны без согласия клиента. Исключения сделали для госорганов и структур, определённых правительством, но банки в этот список не вошли.
Результатом стал парадокс: коллекторы могут звонить должникам, а банки — нет. Более того, многие эксперты говорят о противоречиях новых норм закону 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).
Ассоциация банков России уже направила письмо в Минцифры с просьбой внести исключения, пишут «Ведомости».
Юристы видят правовой конфликт
Старший юрист «Михайлов и Ко» Татьяна Курушина отметила, что новый закон фактически противоречит нормам 230-ФЗ.
«В нем [230-ФЗ] указаны нормы, которые регулируют деятельность по возврату долга и защищают права должников. И в законе нет ни слова о том, что организации-кредитору необходимо получить некое разрешение на входящий звонок», — говорит Татьяна Курушина.
По её словам, ограничения бьют не только по банкам, но и по самим заемщикам: звонок в течение 1–3 дней помогает избежать затяжной просрочки и ухудшения кредитной истории.
Банки настаивают на исключениях
Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский подчеркнул: порядок общения с должниками уже детально прописан в законе 230-ФЗ и не требует согласия. Новые нормы фактически дублируют существующие правила и создают дополнительные операционные сложности.
«Новые ограничения <...> создают операционные сложности в двух критичных сценариях: а) урегулирование просроченной задолженности — где 230‑ФЗ уже регулирует коммуникации; б) противодействие мошенничеству — когда банку необходимо оперативно связаться с клиентом для подтверждения или блокировки подозрительной операции», — сказал Сергей Хотимский.
Только оператор остановит опасную операцию
В Т-банке отмечают, что само понятие «массовых звонков» в законе никак не определено. Согласие на звонки банки уже получают при подписании договора, но теперь вынуждены собирать его повторно.
«Сейчас операторы связи трактуют запрет массовых звонков по-разному и блокируют в среднем около 30% всех звонков банков клиентам, в том числе важные звонки с подтверждением операций в рамках борьбы с мошенничеством», — заявили в Т-банке.
Чтобы защитить интересы клиентов важно чётко прописать в законе, что к массовым вызовам не относятся звонки от банков.
«В случае с противодействием мошенникам смс не работает: предотвратить опасную операцию в моменте может только общение с оператором банка», — отметил представитель Т-банка.
Дополнительная проблема — маркировка вызовов: около 40% таких звонков не отображаются у клиентов. Человек не видит, что ему звонит банк, и просто игнорирует вызов, хотя услуга маркировки оплачена кредитной организацией.
Закон угрожает доверительному диалогу
Начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин добавил, что закон № 41-ФЗ, вступивший в силу в сентябре, дал клиентам право полностью отказаться от звонков, маркируя их как рекламные. В итоге под блокировку могут попасть и напоминания о платежах.
«Большинство заемщиков — физические лица, которые иногда пропускают платежи по невнимательности и привыкли к регулярным напоминаниям от своих кредиторов», — отметил Иван Лонкин.
Кроме того, по его словам, телефонные звонки для банков — это не только напоминания, но и способ вести диалог: обсудить ситуацию, предложить варианты реструктуризации, ответить на вопросы.
Альтернативный выход
По мнению юриста «Михайлов и Ко» Татьяны Курушиной, решить конфликт можно через разделение звонков по типам — обслуживание долга, напоминания, продуктовые предложения. Первые два не должны подпадать под новые правила.
«В то же время прогнозируем развитие альтернативных каналов связи с клиентом, например через уведомления в приложении банка, что способствует развитию мобильных приложений кредитных организаций», — отметила Татьяна.
Правда, начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин придерживается другой точки зрения. По его словам, SMS и push-уведомления часто остаются без внимания, а запрет на использование популярных мессенджеров дополнительно сокращает каналы связи.
Что это значит для рынка
Если звонки от банков будут полностью запрещены, количество клиентов с просроченной задолженностью по кредиту может резко вырасти. Для клиентов это означает новые проблемы с кредитной историей, для банков — рост расходов и сужение каналов коммуникации.
Эксперты сходятся во мнении: нужен компромисс. Пока Минцифры только пообещала подготовить перечень организаций, которым разрешат звонить без согласия. Банки рассчитывают оказаться в числе первых.
Фото: dikushin / Getty Images
