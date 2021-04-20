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NRG Ventures вложил $300 тысяч в мобилити-стартап Bestmap

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Посевной фонд NRG Ventures, ориентированный на русскоязычных учредителей, инвестировал $300 тысяч в стартап Анатолия Корпа Bestmap – агрегатор, позволяющий оплатить пользование любым видом транспорта без перехода на сайт владельца услуги.

NRG Ventures вложил $300 тысяч в мобилити-стартап Bestmap

Средства планируют направить на развитие проекта, привлечение новых пользователей и увеличение штата компании.

«Интерес к проекту объясняется его технологической уникальностью, повышенным спросом на альтернативные виды транспорта в условиях пандемии», – отметил основатель и управляющий партнер фонда NRG Ventures Роман Тян.

У Bestmap более 300 партнеров, в том числе Uber, Skip, Lime. Стартап оперирует данными о транспортной инфраструктуре в 15 тысячах городов в 40 странах. Кроме того, Bestmap является участником глобальный программы акселератора 500 Startups в Сан-Франциско.

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«В будущем Bestmap может стать одним из основных приложений для путешественников, которые открывают для себя новые города, а также для жителей городов, у которых появится единый транспортный сервис», – отметили в пресс-службе Bestmap. Там подчеркнули, что они имеют возможность работать в России, но пока фокусируются на рынке США.

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Фото: bestmap.net

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