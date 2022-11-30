Natura Siberica намерена выйти на косметические рынки Катара, Сингапура и Израиля

В Катаре товары бренда будут представлены в Lulu Hypermarket, Carrefour, а также в сетях аптек Al Tata Pharmacy и Kulud Pharmacy. В Палестине компания намерена работать с аптечными сетями Grand и Interpharm, в Израиле – с супермаркетами Yeinot Bitan, в Сингапуре – с сетью аптек Watsons, а также с продуктовыми магазинами Finest price и косметическим ритейлером Guardian, сообщили «Ведомости».

Косметика Natura Siberica продается за границей через дистрибуторов, специализированные и мультикатегорийные торговые сети. Российская марка представлена в ритейл-сетях в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ, во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.

До 2021 года Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.