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Глава Национальной системы платежных карт Комлев покинет пост

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев покинет пост. Он руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в России запустили платежную систему «Мир».

Глава Национальной системы платежных карт Комлев покинет пост

Владимир Комлев покинет пост генерального директора Национальной системы платежных карт. Об этом говорится в сообщении НСПК.

Комлев руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в НСПК в России запустили платежную систему «Мир». НСПК является оператором «Мира». Совместно с Банком России НСПК запустила Систему быстрых платежей (СБП).

НСПК на 100% принадлежит Банку России. Регулятор поблагодарил Комлева за участие в развитии национальной платежной инфраструктуры. 

До прихода в НСПК Комлев возглавлял процессинговую компанию United Card Services, в которой работал с 1995 года. В сентябре 2022 года Комлев попал под санкции США.

Фото на обложке: VK

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