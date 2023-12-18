Глава Национальной системы платежных карт Комлев покинет пост

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев покинет пост. Он руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в России запустили платежную систему «Мир».
Владимир Комлев покинет пост генерального директора Национальной системы платежных карт. Об этом говорится в сообщении НСПК.
Комлев руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в НСПК в России запустили платежную систему «Мир». НСПК является оператором «Мира». Совместно с Банком России НСПК запустила Систему быстрых платежей (СБП).
НСПК на 100% принадлежит Банку России. Регулятор поблагодарил Комлева за участие в развитии национальной платежной инфраструктуры.
До прихода в НСПК Комлев возглавлял процессинговую компанию United Card Services, в которой работал с 1995 года. В сентябре 2022 года Комлев попал под санкции США.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
- 2 Центробанк увеличит в 2024 году лимит по механизму поддержки кредитования МСП
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2023
18 декабря 2023