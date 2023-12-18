Глава Национальной системы платежных карт Комлев покинет пост

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев покинет пост. Он руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в России запустили платежную систему «Мир».

Владимир Комлев покинет пост генерального директора Национальной системы платежных карт. Об этом говорится в сообщении НСПК.

Комлев руководил НСПК с момента ее основания в 2014 году. Под руководством Комлева в НСПК в России запустили платежную систему «Мир». НСПК является оператором «Мира». Совместно с Банком России НСПК запустила Систему быстрых платежей (СБП).

НСПК на 100% принадлежит Банку России. Регулятор поблагодарил Комлева за участие в развитии национальной платежной инфраструктуры.

До прихода в НСПК Комлев возглавлял процессинговую компанию United Card Services, в которой работал с 1995 года. В сентябре 2022 года Комлев попал под санкции США.

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