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НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов. Она свяжет локальные решения банков по биоэквайрингу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на лидера направления «Биометрия» компании Сергея Лысенко.

НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов

Сейчас только 12 банков, среди которых «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, могут предложить своим клиентам сервисы оплаты по биометрии. Так как они прошли аккредитацию в Минцифре. Для использования биометрических данных в разных банках клиенту нужно регистрироваться и давать согласие каждому банку отдельно. 

Новая платформа НСПК будет работать таким образом: клиент выбирает удобный платежный инструмент и дает согласие на использование таких данных в приложении банка или через «СБПэй». Информация о платежном инструменте и единый идентификатор клиента будут передаваться и храниться на платформе НСПК. При оплате с помощью биометрии биоэквайер запросит у НСПК данные для проведения транзакции. Это упростит процесс для клиентов и банков, снижая необходимость в сложных системах.

Эксперты считают инициативу «странной» и говорят, что сервис будет использоваться более массово «где-то через три-пять лет», когда будет создана необходимая инфраструктура.

Фото на обложке: Unsplash

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