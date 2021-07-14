Таксисты пожаловались Путину на китайский сервис DiDi из-за угрозы безопасности России

Так как приложение собирает данные россиян, в том числе госслужащих и правоохранителей.

Так как приложение собирает данные россиян, в том числе госслужащих и правоохранителей.

Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту и председателю Совбеза Владимиру Путину на китайский агрегатор DiDi. Так как приложение собирает данные россиян, в том числе госслужащих и правоохранителей.

Письмо с жалобой ассоциация отправила еще 12 июля. Его подписала исполнительный директор Наталия Лозинская, пишет Forbes.

Компания DiDi собирает информацию о передвижении пользователей приложения в реальном времени и обрабатывает эти данные за рубежом, говорится в сообщении.

В письме указывается, что китайский агрегатор собирает большой объем картографических и персональных данных, которые вместе с геопозицинированием и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» представляют интерес для разведывательных служб иностранных государств.

Через DiDi заказывают такси госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военных ведомств, а также гражданские, работающие на режимных объектах (например, на объектах МВД и предприятиях энергетического комплекса), говорится в письме. Из-за этого появляется высокий риск несанкционированного вывода DiDi собранной информации за рубеж, что повлечет за собой ослабление обороноспособности и безопасности России, предупреждают в компании.

В правилах обработки персональных данных российской «дочки» DiDi «Диди Мобилити РУС» указано, что компания будет хранить собранную информацию на серверах на территории России, а если их нужно будет передать за рубеж, то у пользователей необходимо получить дополнительное согласие. Однако, по мнению ассоциации, это положение «формально и никем не контролируется». Наталия Лозинская указывает, что агрегатор вправе передавать собранные данные внутри группы компаний, поэтому она опасается, что эти сведения получат не только коммерческие партнеры, но и инвесторы DiDi — фонд Sequoia Capital, IT-гигант Tencent, SoftBank, фонд General Atlantic и компания Toyota Motor.

В DiDi заявили, что не видят оснований для подобной жалобы. В компании добавили, что персональные данные пользователей в России обрабатываются и хранятся в соответствии с законодательством и действующими правилами конфиденциальности, их используют только с согласия пользователей.

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Фото: rafapress/Shutterstock