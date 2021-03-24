Российский Ntechlab получил статус «единорога»

Российский разработчик решений на базе технологий нейронных сетей и машинного обучения Ntechlab вошел в список «единорогов» в области компьютерного зрения. Всего в список аналитического агентства Tracxn включено 19 компаний, среди которых NtechLab стала единственной российской. Об этом RB.ru сообщил представитель стартапа.

Общий объем инвестиций в NtechLab, по оценке Tracxn, составил более $17 млн.

Список был представлен 23 марта. В него были включены компании, отобранные по комбинации нескольких параметров:

размеру рынка, на котором присутствует компания,

объему привлеченного от крупных инвесторов финансирования,

технологическому превосходству продукта,

перспективам будущего роста.

В список вошли компании из Китая, США, Израиля, Великобритании, Австрии, Канады и Новой Зеландии.

NtechLab была включена в категорию Minicorns («мини-единороги») — быстрорастущих компаний, которые в долгосрочной перспективе могут достичь капитализации в $1 млрд и более.

«В настоящее время мы наблюдаем стремительно возрастающую потребность в продуктах в сфере компьютерного зрения в крупнейших мегаполисах мира, который подстегнула пандемия. Мы планируем продолжить рост экспоненциальными темпами», —рассказал гендиректор NtechLab Андрей Теленков.

По его словам, за последний год компания выросла вдвое, как по годовому доходу, так и по количеству сотрудников.

По оценке Tracxn, компьютерное зрение, включающее в себя распознавание объектов в сферах безопасности, ритейла и работы с приложениями на смартфонах — один из наиболее привлекательных секторов для инвестиций. Общий объем финансирования в этом секторе составил $8,2 млрд. Более половины этой суммы было вложено в течение последних 3 лет.

NtechLab российская компания-разработчик решений для распознавания лиц, силуэтов и действий на видео. По собственным данным, продукты стартапа используются в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства. Компания является технологическим партнером госкорпорации «Ростех».

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Фото: «Ростех»