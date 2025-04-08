Нутрициологи попросили не запрещать их рекламу и не сравнивать с колдунами и астрологами

Российские нутрициологи направили обращение премьер-министру, Госдуме и Общественной палате с просьбой исключить их из списка эзотерических услуг, реклама которых может быть запрещена. С письмом от 14 «некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ» ознакомился «Коммерсантъ».

Суть законопроекта. 11 марта Останина предложила блокировать ресурсы с рекламой алхимиков, астрологов, ведьм, нутрициологов, рунологов, тарологов, хиромантов и других подобных специалистов. Всего в списке 38 позиций. Депутат считает, что все перечисленные практики «не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества».

Позиция нутрициологов. В своем обращении нутрициологи заявили, что их деятельность не имеет отношения к эзотерике. Они называют нутрициологию «наукой о питании» и важным элементом системы общественного здоровья. Авторы письма подчеркивают, что их работа способствует выполнению задачи Владимира Путина увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году. «Мы считаем эти поправки преждевременными и нарушающими права и законные интересы более чем 500 тыс. специалистов данной области», — говорится в обращении.

Риски запрета. Анна Тимофеева, руководитель wellness-кластера образовательного холдинга Ultimate Education, предупредила, что запрет рекламы приведет к сокращению числа специалистов по питанию. Это, по ее мнению, негативно скажется на общественном здоровье, рождаемости и продолжительности жизни.

Скептицизм ученых. Президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов заявил, что нутрициология — не наука, а «специальное слово». «Настоящей» наукой о питании он называет диетологию. «Нутрициологи не случайно оказались в "списке колдунов". Эта область заполнена людьми, которые рассказывают про "дырки в кишечнике", продают черт знает что под видом диет и услуг — и получают на этом прибыль», — отметил он.

Дальнейшие обсуждения. Нина Останина заявила, что в России официально нет профессии «нутрициолог», хотя некоторые образовательные организации выдают соответствующие дипломы. «В этом процессе необходимо разобраться. На днях состоится большое обсуждение законопроекта. Мы уже получили конструктивные предложения и готовы рассматривать новые», — сообщила она.

Законопроект пока не направлен в Госдуму. Предложение Останиной предполагает внесение поправок в федеральные законы №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №38-ФЗ «О рекламе». В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на защиту россиян от «дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».

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