Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» создали IT-акселератор для запуска и консультирования видеоплатформ

Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» Владимир Чопов и Екатерина Миронова запустили IT-акселератор Nut.Tech, который предлагает услуги по запуску и консультированию OTT-платформ, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным Kartoteka.ru, бывший управляющий директор «Газпром-медиа» Владимир Чопов и его бывший заместитель Екатерина Миронова зарегистрировали ООО «Нат.Тех». 70% компании принадлежит Чопову, Мироновой, которая стала генеральным директором компании, — 30%.

На сайте Nut.Tech указано, что компания позиционирует себя как партнер для высоконагруженных интернет-сервисов, а основной набор услуг предлагает ОТТ-платформам: запуск их «под ключ», консультирование, IT-разработку, закупку контента, создание стратегии и пр.

В компании не ответили на запрос «Коммерсанта». Ранее в интервью подкасту «IT Бизнес Брокер» Миронова сообщала, что Nut.Tech планирует оказывать услуги по модели Software as a service (ПО как услуга), причем половина запросов от клиентов приходится на работу с видеосервисами.

«Мы собрали команду экспертов, и наша экспертиза помогает бизнесу ускориться и не совершать ошибок роста», — пояснила Миронова.

Медиакомпания «Газпром-медиа» основана в 1998 году. Она объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах и продаже рекламы. С 2005 года 100% холдинга принадлежит «Газпромбанку».

В 2020 году генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров поменял ключевых топ-менеджеров медиахолдинга вскоре после назначения. Часть из них теперь работает в «Сбере», а Владимир Чопов и Екатерина Миронова после увольнения запустили новый бизнес.

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Фото: Unsplash