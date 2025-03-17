Видеоплатформа Nuum от МТС остановила монетизацию

Входящая в экосистему МТС видеоплатформа Nuum объявила о прекращении работы партнерской программы с 14 марта 2025 года, следует из информации, опубликованной на сайте площадки. Соответствующее уведомление компания направила всем своим партнерам.

Функционал оплаченных подписок будет активен до 15 апреля, оформление новых уже недоступно. Вывод вознаграждения возможен до 30 мая. Для упрощения вывода средств платформа снизила требования к минимальной сумме вывода с 3 тыс. рублей до 1 рубля.

С 30 мая Nuum также отключит своим партнерам личные кабинеты. После этого вывести вознаграждение можно будет только через техподдержку, а самозанятые должны будут вручную направить чек платформе.

В феврале источник «Ведомостей» в МТС рассказал, что Nuum уволила 80% сотрудников. По его словам, штат площадки покинуло около 250 специалистов, главным образом сотрудники отделов маркетинга и контента, а также главы этих направлений. Бывший и действующий сотрудники МТС объяснили увольнения «существенным сокращением финансирования» со стороны материнской компании.

МТС запустила Nuum в декабре 2023 года как аналог YouTube. К январю 2025 года месячная аудитория сервиса составила 3 млн россиян старше 12 лет, согласно данным Mediascope. Тогда же в компании заявили, что месячный охват площадки достиг 7,5 млн человек.

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