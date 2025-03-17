Видеоплатформа Nuum от МТС остановила монетизацию
Входящая в экосистему МТС видеоплатформа Nuum объявила о прекращении работы партнерской программы с 14 марта 2025 года, следует из информации, опубликованной на сайте площадки. Соответствующее уведомление компания направила всем своим партнерам.
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Функционал оплаченных подписок будет активен до 15 апреля, оформление новых уже недоступно. Вывод вознаграждения возможен до 30 мая. Для упрощения вывода средств платформа снизила требования к минимальной сумме вывода с 3 тыс. рублей до 1 рубля.
С 30 мая Nuum также отключит своим партнерам личные кабинеты. После этого вывести вознаграждение можно будет только через техподдержку, а самозанятые должны будут вручную направить чек платформе.
- В феврале источник «Ведомостей» в МТС рассказал, что Nuum уволила 80% сотрудников. По его словам, штат площадки покинуло около 250 специалистов, главным образом сотрудники отделов маркетинга и контента, а также главы этих направлений. Бывший и действующий сотрудники МТС объяснили увольнения «существенным сокращением финансирования» со стороны материнской компании.
- МТС запустила Nuum в декабре 2023 года как аналог YouTube. К январю 2025 года месячная аудитория сервиса составила 3 млн россиян старше 12 лет, согласно данным Mediascope. Тогда же в компании заявили, что месячный охват площадки достиг 7,5 млн человек.
Фото на обложке: Freepik
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