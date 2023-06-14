Капитализация Nvidia вновь превысила $1 трлн

Капитализация американского разработчика видеокарт и чипов Nvidia превысила $1 трлн по итогам торгов 13 июня, следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи (NYSE). К закрытию торгов акции Nvidia поднялись до $413,25 за акцию.

С начала 2023 года акции Nvidia выросли на 175%. Взрывной рост котировок начался после публикации компанией квартального отчета, в котором она рассказала о стремительном росте спроса на процессоры для работы искусственного интеллекта.

30 мая капитализация Nvidia в первые часы торгов превысила $1 трлн, сделав компания первым в мире производителем чипов стоимостью выше одного триллиона долларов.

Nvidia стала девятой в мире публичной компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн. Первой была китайская нефтегазовая компания PetroChina, которая в 2007 году вышла на Шанхайскую фондовую биржу. В США такой компания была Apple.

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