Nvidia стала третьей в списке самых дорогих публичных компаний мира, обогнав материнскую компанию Google – Alphabet. Рыночная капитализация производителя видеопроцессоров выросла до $1,83 трлн, за последний год акции компании подорожали на 231%.
Рыночная капитализация ведущего мирового производителя видеопроцессоров Nvidia выросла до $1,83 трлн. Компания теперь занимает третье место в списке самых дорогих публичных компаний мира, отметил Reuters.
За последний год акции Nvidia подорожали на 231%. Интерес к ценным бумагам компании вызван повышенным спросом на чипы благодаря развитию технологий искусственного интеллекта.
По прогнозам аналитиков, прибыль Nvidia по итогам четвертого квартала 2023 года составит $11,38 млрд, что в четыре раза больше, чем в четвертом квартале 2022 года. Выручка Nvidia прогнозируется на уровне $20,37 млрд, что в три раза больше, чем годом ранее.
Фото на обложке: Below the Sky /
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