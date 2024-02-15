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Nvidia стала третьей в списке самых дорогих публичных компаний мира

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nvidia стала третьей в списке самых дорогих публичных компаний мира, обогнав материнскую компанию Google – Alphabet. Рыночная капитализация производителя видеопроцессоров выросла до $1,83 трлн, за последний год акции компании подорожали на 231%.

Nvidia стала третьей в списке самых дорогих публичных компаний мира

Рыночная капитализация ведущего мирового производителя видеопроцессоров Nvidia выросла до $1,83 трлн. Компания теперь занимает третье место в списке самых дорогих публичных компаний мира, отметил Reuters.

За последний год акции Nvidia подорожали на 231%. Интерес к ценным бумагам компании вызван повышенным спросом на чипы благодаря развитию технологий искусственного интеллекта.

По прогнозам аналитиков, прибыль Nvidia по итогам четвертого квартала 2023 года составит $11,38 млрд, что в четыре раза больше, чем в четвертом квартале 2022 года. Выручка Nvidia прогнозируется на уровне $20,37 млрд, что в три раза больше, чем годом ранее.

Фото на обложке: Below the Sky / Shutterstock

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