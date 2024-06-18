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Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире. По объему рыночной капитализации она превзошла Microsoft. Акции Nvidia растут в цене несколько месяцев подряд на волне интереса инвесторов к производителям микропроцессоров, которые используют для развития ИИ-технологий.

Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире
  1. Новости

Nvidia превзошла по объему рыночной капитализации американскую корпорацию Microsoft и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Nasdaq.

По актуальным на момент публикации данным, капитализация Nvidia составляет $3,322 трлн при росте стоимости акций на 3,69% на торговой сессии, капитализация Microsoft составляет $3,321 трлн, акции падают на 0,49%.

Рыночная капитализация Nvidia растет благодаря подорожанию ее акций. Котировки производителя чипов растут несколько месяцев подряд. Этому способствует интерес инвесторов к производителям чипов, которые используются для развития ИИ-технологий.

Nvidia достигла объема рыночной капитализации в $3 трлн 23 мая 2024 года. Это случилось после квартального отчета компании о росте выручки в три раза до $26 млрд. Чистая прибыль компании за квартал составила $14 млрд.

Фото на обложке: Evolf / Shutterstock

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