Nvidia инвестирует $1 млрд в Nokia: компании объединятся для разработки 6G и инфраструктуры для ИИ
Nvidia вложила $1 млрд в Nokia и создаст с ней технологии 6G
Nvidia объявила о покупке доли в Nokia на $1 млрд, став таким образом стратегическим инвестором финской компании. На фоне сделки акции Nokia выросли на 22%. Компании планируют совместно развивать 6G и сетевые решения, адаптированные под искусственный интеллект.
Возрождение акций Nokia на фоне партнёрства с бигтехом
Как сообщила Nokia, Nvidia приобретает более 166 млн новых акций компании. Привлечённые средства финский производитель направит на развитие проектов в области искусственного интеллекта и общие корпоративные цели. После объявления сделки акции Nokia на бирже подскочили на 22% — это стало крупнейшим однодневным ростом котировок компании за последние годы.
Nvidia, в свою очередь, усиливает своё присутствие на рынке сетевых технологий — направлении, которое становится критически важным для инфраструктуры искусственного интеллекта.
Партнёрство в области 6G и ИИ
Nvidia и Nokia заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в разработке сетей нового поколения и инфраструктуры для искусственного интеллекта. В рамках партнёрства Nokia адаптирует свои решения для 5G и будущих 6G-сетей под графические процессоры Nvidia. Это позволит ускорить обработку данных, повысить пропускную способность и сократить энергопотребление сетевого оборудования.
Компании также планируют совместно создавать лаборатории для тестирования AI-сетей, где будут отрабатываться прототипы «умных» сетей с автоматическим распределением нагрузки и прогнозированием трафика.
Курс Nvidia — на технологическую экосистему с лидерами рынка
Сделка с Nokia вписывается в стратегию Nvidia по созданию широкой сети партнёров в ключевых отраслях. За последние месяцы компания инвестировала:
- $5 млрд — в Intel, ранее считавшегося конкурентом;
- $100 млрд — в OpenAI;
- $500 млн — в стартап Wayve, занимающийся беспилотным транспортом;
- $667 млн — в британского облачного провайдера Nscale.
Эти вложения отражают стремление Nvidia не только поставлять чипы, но и формировать инфраструктуру для экономики искусственного интеллекта — от вычислительных центров до сетевых решений и программного обеспечения.
Контекст
Nvidia рассматривает возможность включения технологий Nokia в свою глобальную AI-инфраструктуру, объединяющую дата-центры, облачные сервисы и периферийные вычисления. Для компании это шаг к глубокой интеграции вычислительных решений в телекоммуникационные технологии.
Для Nokia же подобные инвестиции означают не просто финансовую поддержку, а переход в новый технологический цикл. Компания, известная как один из лидеров рынка мобильных телефонов в 2000-х, теперь сделает ставку на 6G и интеграцию ИИ в сетевые продукты.
