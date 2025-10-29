Nvidia вложила $1 млрд в Nokia и создаст с ней технологии 6G

Nvidia объявила о покупке доли в Nokia на $1 млрд, став таким образом стратегическим инвестором финской компании. На фоне сделки акции Nokia выросли на 22%. Компании планируют совместно развивать 6G и сетевые решения, адаптированные под искусственный интеллект.

Возрождение акций Nokia на фоне партнёрства с бигтехом

Как сообщила Nokia, Nvidia приобретает более 166 млн новых акций компании. Привлечённые средства финский производитель направит на развитие проектов в области искусственного интеллекта и общие корпоративные цели. После объявления сделки акции Nokia на бирже подскочили на 22% — это стало крупнейшим однодневным ростом котировок компании за последние годы.

Nvidia, в свою очередь, усиливает своё присутствие на рынке сетевых технологий — направлении, которое становится критически важным для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Партнёрство в области 6G и ИИ

Nvidia и Nokia заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в разработке сетей нового поколения и инфраструктуры для искусственного интеллекта. В рамках партнёрства Nokia адаптирует свои решения для 5G и будущих 6G-сетей под графические процессоры Nvidia. Это позволит ускорить обработку данных, повысить пропускную способность и сократить энергопотребление сетевого оборудования.

Компании также планируют совместно создавать лаборатории для тестирования AI-сетей, где будут отрабатываться прототипы «умных» сетей с автоматическим распределением нагрузки и прогнозированием трафика.

Курс Nvidia — на технологическую экосистему с лидерами рынка

Сделка с Nokia вписывается в стратегию Nvidia по созданию широкой сети партнёров в ключевых отраслях. За последние месяцы компания инвестировала:

$5 млрд — в Intel, ранее считавшегося конкурентом;

$100 млрд — в OpenAI;

$500 млн — в стартап Wayve, занимающийся беспилотным транспортом;

$667 млн — в британского облачного провайдера Nscale.

Эти вложения отражают стремление Nvidia не только поставлять чипы, но и формировать инфраструктуру для экономики искусственного интеллекта — от вычислительных центров до сетевых решений и программного обеспечения.

Контекст

Nvidia рассматривает возможность включения технологий Nokia в свою глобальную AI-инфраструктуру, объединяющую дата-центры, облачные сервисы и периферийные вычисления. Для компании это шаг к глубокой интеграции вычислительных решений в телекоммуникационные технологии.

Для Nokia же подобные инвестиции означают не просто финансовую поддержку, а переход в новый технологический цикл. Компания, известная как один из лидеров рынка мобильных телефонов в 2000-х, теперь сделает ставку на 6G и интеграцию ИИ в сетевые продукты.